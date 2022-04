Klima-Streik in Salzwedel: Fridays For Future distanziert sich

Fridays For Future sind am heutigen 24. September in Salzwedel nicht dabei. Einer von ihnen erklärt den Grund.

Salzwedel - Klima-Streik mit Fridays For Future (FFF) am Freitag, 24. September, ab 10 Uhr auf dem Rathausturmplatz in Salzwedel, so wurde es der Volksstimme in dieser Woche angekündigt. Dazu ein Handzettel mit den entsprechenden Daten eingereicht. Doch wie sich nun herausstellt, hat FFF damit überhaupt nichts zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Die Salzwedeler FFF-Organisations-Gruppe distanziert sich gar von dem Klima-Streik.