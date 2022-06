Klimaschutz vor der Haustür: In Maxdorf, Rockenthin, Chüttlitz und Ritze gehen Meinungen zu Fotovoltaik weit auseinander

So weit die Salzwedeler Ortsteile auseinanderliegen, soweit gehen teils die Meinungen mit Blick auf Fotovoltaikanlagen auseinander. Während die einen die Anlagen als zwingend nötig betrachten, wollen andere sie gar nicht erst in ihrer Nähe sehen.

Auch so kann es gehen: Flächen trotz Fotovoltaikanlagen weiterhin landwirtschaftlich nutzen.

Salzwedel - Wer auf der B 71 von Salzwedel in Richtung Brietz fährt, sieht Fotovoltaikanlagen auf etwa 2800 Quadratmetern unweit des Chüttlitzer Kreisverkehrs. Dabei soll es nicht bleiben. Weitere sollen am Verbindungsweg zum Gerstedter Weg folgen, sagt Wolfgang Kappler, Ortsbürgermeister von Brietz/Chüttlitz und Salzwedeler Stadtrat (Land bis Stadt). Für ihn seien Fotovoltaikanlagen in der Region der richtige Weg. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt er sich, „worauf warten wir noch?“. Brände im Mittelmeerraum, das ewige Eis schmilzt, Land unter bei Überflutungen. Mit Blick auf die globalen klimatischen Veränderungen müsse nun endlich umgedacht werden, fordert er.