Die alte Hansestadt wird zur Partyhochburg der Altmark. Elf Bands in neun Kneipen sorgen am 4. März für Stimmung. Der Clou: Man muss nicht mal zu Fuß von Konzert zu Konzert laufen.

Kneipennacht - Party und Live-Musik in Salzwedel

Partygänger und Nachtschwärmer kommen am Sonnabend in Salzwedel auf ihre Kosten.

Salzwedel - Wenn am 4. März der Kirchturm 20 Uhr schlägt, wird Salzwedel zur Partyhochburg der Altmark. Wer feiern will, ist an diesem Abend im Norden Sachsen-Anhalts genau richtig.