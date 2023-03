Mit dem Rettungswagen geblitzt Bußgeldbescheid trotz Blaulicht-Einsatz - Rettungssanitäter wollen nun langsam fahren

Rettungskräfte im Altmarkkreis sind sauer: Trotz Einsatzfahrt mit Blaulicht bekommen Sanitäter Ärger mit dem Straßenverkehrsamt in Uelzen. Einige überlegen schon, sich komplett an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten, um ihren Führerschein nicht zu verlieren. Kommen nun Patienten zu spät in die Kliniken?