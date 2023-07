Kolk-Brücke über die Jeetze in Salzwedel betoniert

Salzwedel (vs) - Für alle, die den Weg über die Fußgängerbrücke über die Jeetze hinter dem Deba-Gelände ins Wohngebiet an der Braunschweiger Straße schmerzlich vermisst haben, kommt die gute Nachricht aus dem Rathaus. Mit dem Brückenbau geht es voran. Nach fast zwei Jahren Sperrung und Stillstand sind die Brückenaufleger an beiden Seiten betoniert worden, informiert Stadtsprecher Andreas Köhler.

Parallel laufe der Aufbau des Brückenkörpers, der dann die eigentliche Kolkwegbrücke darstellen wird. „Die Baukosten für die Neufertigung der Konstruktion, bei der nur die Brückenträger weitergenutzt werden können, betragen 138 000 Euro“, teilt der Stadtsprecher mit.

Die gesamte Dauer der Sanierung wird auf vier Monate geschätzt. Begonnen wurde Anfang Juni. Voraussichtlich im Oktober soll die Brücke wieder begehbar sein. Dass sie seit September 2021 nicht mehr nutzbar ist, hatte unter Anwohnern mehrfach für großen Ärger gesorgt. Vor allem, dass die Sanierungsarbeiten nicht eher begonnen wurden.

Angespannte Personallage und kein Material

Diesen Umstand begründet der Stadtsprecher mit einer angespannten Personallage der Firmen, der verstärkten Auftragslage in der Branche sowie der Verzögerung bei den notwendigen Materiallieferungen. Deshalb sei erst in diesem Jahr der Ersatzbau gestartet worden.

Ursprünglich sei davon ausgegangen worden, dass nur die Träger der Brücke entrostet werden müssen, um diese wieder gefahrlos für den Publikumsverkehr freizugeben. Doch dann ergab eine Prüfung, dass erhebliche Korrosionsschäden an dem Bauwerk bestehen. „Daher wurde beschlossen, im Haushalt 2022 Sanierungskosten einzuplanen“, erinnert Köhler.