Aus Salzwedel wurden die letzten Altkleidercontainer abgezogen. Die Abgabe von Alttextilien ist nur noch über die örtlichen Deponien möglich. Das ist eine unbefriedigende Lösung.

Das Verschwinden der letzten Altkleidercontainer aus der Innenstadt in Salzwedel lässt sich nur als Trauerspiel bezeichnen. Da erlässt die EU eine Regelung, die dazu führen soll, dass so viele Altkleider wie möglich gesammelt werden, damit sie im Wertstoffkreislauf bleiben. Und erreicht wird im Grunde das Gegenteil: Die Sammelbehälter verschwinden und der Markt für Gebrauchttextilien bricht zusammen.