Dass in der Innenstadt von Salzwedel ein neues Geschäft aufmacht, ist grundsätzlich zu begrüßen. Und warum nicht auch ein Barbershop, der Männern die Bärte in Form bringt? Unschön ist allerdings, wenn die Betreiber solcher Geschäfte auch die Dienstleistung Haareschneiden anbieten, ohne dazu entsprechend der in Deutschland geltenden Vorschriften berechtigt zu sein. Und noch schlimmer ist es, wenn sie damit durchkommen, weil die deutschen Ordnungshüter augenscheinlich in diesem Bereich nicht so genau hinschauen.