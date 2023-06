Salzwedel - Eine ganze Halle voll mit gemischtem Gewerbemüll, der zu großen Teilen aus Plastik besteht, war kürzlich in Brand geraten. Was dabei an Schadstoffen so alles in die Umwelt gelangt ist, wird sich vermutlich nie aufklären lassen. Aber dass es so ist, daran kann kein Zweifel bestehen.

Ärgerlich ist daran einerseits die Achtlosigkeit, mit der Verbraucher Gegenstände in den Müll werfen, die Akkus enthalten. Nein, es ist nicht egal, ob eine kleine Knopfzelle dort hinein gelangt. In der Müllverarbeitung wird sie unweigerlich stark gepresst und wahrscheinlich beschädigt. Dabei kann sie sich entzünden und ganze Müllberge in Brand setzen. Das passiert seit Jahren immer häufiger. Bedenklich ist aber auch das lange Zögern von Alba mit der Installation automatischer Löschvorrichtungen.

Lesen Sie hier den Beitrag: Großbrand verursacht hohen Schaden in Salzwedel: Hätte Katastrophe verhindert werden können?

Klar, die Investitionskosten sind hoch und das will ein Unternehmen gern vermeiden. Aber wenn selbst der Geschäftsführer sagt, es war nur eine Frage der Zeit, wann es brennt, dann stellt sich schon die Frage, warum nicht früher gehandelt wurde. Dass der Schaden an der Natur Alba nichts kosten dürfte, könnte mit dazu beigetragen haben.