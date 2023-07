Salzwedel - In diesen Heimen treffen immer Menschen aus vielen unterschiedlichen Nationen und Kulturkreisen aufeinander, noch dazu auf engem Raum. Viele dieser Menschen sind traumatisiert von schlimmen Erlebnissen in ihren Heimatländern oder auf der Flucht. Dass es bei einer solchen Mischung jederzeit zu Konflikten und Aggressionen kommen kann, liegt auf der Hand. Auch von außen besteht die Gefahr von Angriffen aufgrund von Fremdenfeindlichkeit. Zugleich sind die Asylbewerber gezwungen, zeitweilig in diesen Unterkünften zu wohnen. Deshalb ist es fragwürdig, wenn Behörden hier am Sicherheitspersonal sparen. Es geht im Zweifel um die Gefährdung von Menschenleben.

Das Feuer in der Flüchtlingsunterkunft an der Fabrikstraße zeigt, dass es auch in Einrichtungen plötzlich sehr gefährlich werden kann, in denen vorrangig Kinder und Familien wohnen. Auch der Umgang mit den Wachleuten befremdet. Ein öffentlicher Auftraggeber verletzt die Schutzvorschrift, dass immer zwei im Dienst sein müssen. Das kann nicht angehen.