Die Bitte um eine Ausnahmegenehmigung für Anlieferungen in einer verkehrsberuhigten Straße in Salzwedel wurde brüsk abgewiesen. Damit tut sich die Stadt keinen Gefallen.

Dieser Umgang des Ordnungsamtes mit einem Einzelhändler in der Burgstraße macht ratlos. Da bittet der gehbehinderte Lebenspartner der Ladeninhaberin darum, mit einem Lieferfahrzeug gelegentlich auch nach 10 Uhr in die Burgstraße einfahren zu dürfen, und das Ordnungsamt lässt ihn eiskalt abblitzen. Schon von der Sache her ist das kaum nachzuvollziehen in einer Stadt, die angesichts eines grassierenden Leerstandes über jedes verbliebene Einzelhandelsgeschäft in der ehemals lebendigen Burgstraße froh sein und die Betreiber nach Kräften unterstützen sollte.