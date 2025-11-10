weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Bagger im historischen Zentrum: Kommentar zum jüdischen Haus in Salzwedel: Abriss sorgt für noch mehr Politikverdrossenheit

Bagger im historischen Zentrum Kommentar zum jüdischen Haus in Salzwedel: Abriss sorgt für noch mehr Politikverdrossenheit

In Salzwedel schafft der Altmarkkreis mit Baggern offensichtlich Fakten: Gegen der Protest vieler soll ein geschichtsträchtiges Gebäude fallen.

Von Gesine Biermann 10.11.2025, 06:00
Gesine Biermann ist Lokalleiterin bei der Volksstimme.
Gesine Biermann ist Lokalleiterin bei der Volksstimme. David Behrendt

Salzwedel - Der geplante Abriss des Hauses in Salzwedels historischer Altstadt ist mehr als Baugeologie. Er zeigt vor allem ein Versagen der Kommunikation. Die Stadt ließ es offenbar jahrzehntelang schleifen, echten Kontakt zu den jüdischen Eigentümern herzustellen.