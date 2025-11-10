In Salzwedel schafft der Altmarkkreis mit Baggern offensichtlich Fakten: Gegen der Protest vieler soll ein geschichtsträchtiges Gebäude fallen.

Kommentar zum jüdischen Haus in Salzwedel: Abriss sorgt für noch mehr Politikverdrossenheit

Salzwedel - Der geplante Abriss des Hauses in Salzwedels historischer Altstadt ist mehr als Baugeologie. Er zeigt vor allem ein Versagen der Kommunikation. Die Stadt ließ es offenbar jahrzehntelang schleifen, echten Kontakt zu den jüdischen Eigentümern herzustellen.