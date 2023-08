Kommentar zur Neuperverstraße in Salzwedel - Jetzt sind Kompromisse gefragt

Die Kuh ist für die Händler erstmal vom Eis. Doch die Debatte ist damit nicht beendet – sie fängt gerade erst an. Daher war es vom Ausschussvorsitzenden clever, das Thema nicht mit einem Beschluss im Nirvana zu versenken. Denn wenn man ehrlich ist: Es muss doch etwas passieren. Viele regen sich über den Leerstand in Salzwedel auf, nörgeln über ein unattraktives Zentrum und wünschen sich eine Belebung des Stadtkerns. Genau das hat die Stadtverwaltung mit ihrem Vorschlag probiert anzugehen. Gut so!