Kommt jetzt ein Tempolimit auf der B248? Zahlreiche schwere Unfälle auf der Bundesstraße im Altmarkkreis fordern die Retter

Kuhfelde - Ein verunglücktes Auto liegt schwer beschädigt auf der Seite an einem Baum neben der Straße. Einsatzleiter Martin Gerber von der Freiwilligen Feuerwehr Kuhfelde muss jetzt überlegen, welche Kameraden er nach vorne schickt. „Wie schwer sind die Verletzungen der Verunglückten? Wie viel Blut ist zu sehen?“ - diese Fragen spielen bei seiner Bewertung der Situation eine Rolle. Die Entscheidung, wer von seinen Aktiven bei solchen Situationen am routiniertesten an die Arbeit geht, musste Martin Gerber in den vergangenen Wochen gleich mehrfach treffen.