Der Vorstand der FDP im Altmarkkreis Salzwedel ist jünger und weiblicher geworden.

Kandidaten für Kreistag und Stadtrat Salzwedel Kreistag Wahlbereich 1 (Salzwedel): Lutz Franke Sascha Gille Nadine Mewes Heidrun Meyer Steffen Dorst Jochem Schiel Dr. Ulrich Ungewickell Wahlbereich 2 (Salzwedel): Marius Habenicht Wahlbereich 3 (Gardelegen): Annegret Baumgarten Berthold Jacobs Wahlbereich 4 (Gardelegen): Norbert Ungar Wahlbereich 5 (Arendsee-Kalbe): Hartmut Lent Jörg Benecke Philipp Fölsch Björn Hartmann Dr. Asmus Roth Wahlbereich 6 (Klötze): Horst Wienecke Jörg Ziegel Wahlbereich 7 (Beetzendorf-Diesdorf): Johannes Jacobs Stadtrat Salzwedel Sascha Gille Heidrun Meyer Dr. Ulrich Ungewickell Marius Habenicht Nadine Mewes Steffen Dorst Jochem Schiel

Salzwedel l Die FDP im Altmarkkreis Salzwedel wählte im Winterfelder „Wieseneck“ ihre Kandidaten für Kommunalwahl am 26. Mai. Wie Kreisvorsitzender Lutz Franke im Nachgang im Gespräch mit der Volksstimme berichtete, konnten die Liberalen ähnlich viele Bewerber um die Mandate im Kreistag und in den Stadträten stellen wie bei der vorherigen Wahl.

Bevor es an die Listenaufstellung ging, wählten die Freien Demokraten auf ihrem Kreisparteitag zunächst einen neuen Kreisvorstand. „Der Vorstand der FDP des Landkreises hat sich nicht nur deutlich verjüngt sondern ist auch weiblicher geworden“, freute sich Lutz Franke nach der Wahl, bei der er selbst als Vorsitzender der Kreis-Liberalen im Amt bestätigt wurde.

Mit Nadine Mewes, Heidrun Meyer (beide aus Salzwedel) und Annegret Baumgarten (Gardelegen) sind so viele Frauen im FDP-Vorstand politisch aktiv wie seit Jahren nicht mehr. Daneben verstärken mit Marius Habenicht (Salzwedel )und Johannes Jacobs (Gieseritz) zwei junge Liberale das Team. Weiter gehören dem Vorstand Sascha Gille, Walter Hopf (beide Salzwedel), Andreas Haack (Gardelegen) und Hartmut Lent (Arendsee) an.

Programm beschlossen

Anschließend wurde das Kommunalwahlprogramm der Altmark-Liberalen für die Wahlen am 26. Mai einstimmig beschlossen. Es ist auf der FDP-Homepage nachzulesen.

Im Anschluss bestimmten die Liberalen die Bewerber für die Kommunalwahl in einer Kreismitgliederversammlung. Für den Kreistag treten 19 Kandidaten in den sieben Wahlkreisen an. Ebenso wurden auch die Listen für die Stadtratswahlen in Salzwedel und Gardelegen und für andere Kommunen gewählt. Lutz Franke dazu: „Gerade auch das Engagement junger Leute in der Kommunalpolitik aktiv mitzuwirken, stimmt mich optimistisch für die weitere Entwicklung im Altmarkkreis.“