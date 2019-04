Die Zahl der Wahllokale in der Einheitsgemeinde Salzwedel steigt an. Deshalb werden auch mehr Helfer benötigt.

David Schröder ist seit 2018 Reporter bei der Volksstimme in Salzwedel. Sein Volontariat absolvierte er bei einer Tageszeitung in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 lebt er in der Altmark. david.schroeder@volksstimme.de ›

Wahllokale in der Einheitsgemeinde Salzwedel: - Bürgercenter, Schulwall 1 - Vereinshaus Flora, Schillerstraße 57 - Kinder-Eltern-Zentrum, Wilhelm-Busch-Straße 22 - Hort „Pedro und Janina“, Sankt-Georg-Straße 125 - Ganztagssekundarschule „Comenius“, Neutorstraße 26 - Hort „Jenny Marx“, An der Reitbahn 1 - Städtischer Bauhof, Lüneburger Straße 5 - Jahn-Gymnasium, Vor dem Lüchower Tor 2-4 - Kita „Max und Moritz“, Ernst-Thälmann-Straße 77 Chüttlitz: Dorfgemeinschaftshaus (DGH), Chüttlitzer Rundling 29 Dambeck: DGH, Im Dorfe 14 Mahlsdorf: DGH, Salzwedeler Straße 11 Henningen: DGH, Henningen 29a Osterwohle: DGH, Osterwohle 11 Klein Gartz: DGH, Klein Gartz 29a Pretzier: Feuerwehrgebäude, Pretzierer Dorfstraße 10 Seeben: Feuerwehrhaus, Seebener Dorfstraße 17 Tylsen: DGH, Tylsener Straße 12 Eversdorf: DGH, Eversdorf 20 Langenapel: Kulturhaus, Appeldornstraße 12 Ritze: DGH, Chüdenallee 16d Riebau: DGH, Riebauer Dorfstraße 77 Stappenbeck: Mehrzweckgebäude, Zur Klauskirche 6 Liesten: DGH, Liestener Dorfstraße 38 Benkendorf: DGH, Benkendorf 12 Kemnitz: Schützenhaus, Buchtstraße 8 Barnebeck: DGH, Barnebeck 7 Rockenthin: Kulturhaus, Rockenthin 37

Salzwedel l Für die Besetzung aller Wahllokale bei der Europa- und Kommunalwahl im Gebiet der Einheitsgemeinde Salzwedel werden am 26. Mai rund 220 Wahlhelfer benötigt, erklärt Stadtsprecher Andreas Köhler auf Nachfrage der Volksstimme. Das sind rund 40 Personen mehr als bei der Bundestagswahl 2017. Aufgrund von Initiativen in einigen Ortschaften steigt die Zahl der Wahllokale im Vergleich zur vorherigen Wahl von 22 auf 28.

Jeder deutsche Staatsangehörige, der mindestens 18 Jahre alt ist, kann Wahlhelfer werden. „Zwar ist es möglich, dass bei der Kommunalwahl auch 16-jährige Wahlhelfer tätig sind, da bei der gleichzeitig stattfindenden Europawahl das Mindestalter bei 18 Jahre liegt, wurde das Mindestalter für Wahlhelfer in den Wahllokalen generell auf 18 festgelegt“, erklärt Andreas Köhler weiter. In der Regel werden die Helfer aus den Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlbezirkes berufen.

Wahlhelfer werden berufen

„Zur Übernahme eines solchen Ehrenamts ist laut Paragraf 11 des Bundeswahlgesetztes (BWahlG) jeder Wahlberechtigte verpflichtet. Eine Ablehnung wird nur aus wenigen wichtigen Gründen anerkannt“, heißt auf der Wahlseite der städtischen Internetseite zur Berufung von Wahlhelfern. Nur dringende berufliche Gründe, Krankheit oder eine Behinderung, gelten als mögliche Verhinderungsgründe.

Die Wahlhelfer sorgen für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl. So überprüfen sie die Wahlberechtigung, geben die Stimmzettel aus und vermerken die Teilnahme im Wählerverzeichnis. Am Ende des Wahltages sind sie auch für die Stimmauszählung und damit die Ermittlung des Wahlergebnisses in ihrem Stimmbezirk zuständig.

Wie der Stadtsprecher weiter berichtete, hat die Verwaltung in den vergangenen Wochen bereits mit der Einteilung der Wahlhelfer begonnen. „Natürlich kann sich jeder Interessent an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit noch melden“, erklärt Köhler. Dies ist bei der Salzwedeler Stadtverwaltung unter Telefon 03901/651 22 und - 651 27 möglich. Für den Einsatz am Wahltag gibt es ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro.