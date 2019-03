Die Wählergemeinschaft Salzwedel Land wählte in Chüttlitz ihre Kandidaten für die Stadtratswahl im Mai.

Chüttlitz l 17 Kandidaten der Wählergemeinschaft Salzwedel Land wollen bei der Kommunalwahl am 26. Mai um Mandate im Salzwedeler Stadtrat kämpfen. Während einer Versammlung in der Landpension in Chüttlitz wählten die Vertreter der Wählergemeinschaft ihre Bewerber. Als Spitzenkandidat geht der Ortsbürgermeister von Brietz und Chüttlitz, Wolfgang Kappler, für Salzwedel Land in den anstehenden Wahlkampf. Die Namen auf der Kandidatenliste verkündet Salzwedels Bürgermeisterin Sabine Blümel.

Wie bereits angekündigt, geht nun auch der Vorsitzende der Salzwedeler Werbegemeinschaft, Jost Fischer, bisher für die Freie Fraktion im Stadtrat, für die Wählergemeinschaft ins Rennen. Wolfgang Kappler meinte dazu während der Sitzung, dass sich Salzwedel Land mit „den Kandidaten aus der Stadt“ breiter aufgestellt habe. „Außerdem haben wir uns verjüngt und wieder vier Frauen dabei“, erklärte Kappler.

Jürgen Bangemann tritt ab

Nicht mehr auf der Kandidatenliste befindet sich der Jürgen Bangemann, langjähriger Ortsbürgermeister von Osterwohle. „Ich möchte es jüngeren Mitstreitern ermöglichen, die Arbeit im Stadtrat zielgerichtet fortzuführen“, sagte er zu seinem Verzicht auf eine erneute Kandidatur.

Neben Wolfgang Kappler wollen auch Arne Beckmann, Frank Wüstemann und Rita Lentz ihre Arbeit im Salzwedeler Stadtparlament fortführen. Der Spitzenkandidat der Wählergemeinschaft wünscht sich nach der Wahl wieder „eine starke Fraktion“.

Besonderen Wert legt Kappler darauf, dass alle Kandidaten parteiunabhängig agieren. „Jeder soll sich einbringen“, formulierte der Ortsbürgermeister in Richtung der Kandidaten.

Als erstes Wahlkampfthema nannte Kappler die Stadtfinanzen. „Die Liquidität muss gewahrt werden“, sagte er. Weiter habe die Wählergemeinschaft den Breitbandausbau in den Dörfern und das Thema Tourismus auf der Agenda.