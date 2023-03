Die Pläne für einen Netto-Markendiscount in Diesdorf werden konkreter. Das Interesse seitens des Unternehmens, dort eine Filiale anzusiedeln ist groß. Die Rewe-Nahkauf-Inhaberin fürchtet um die Existenz ihres Marktes.

Konkrete Pläne für Netto-Markendiscount in Diesdorf

Diesdorf - Starten in Kürze die Bauarbeiten für einen zweiten Einkaufsmarkt in Diesdorf? Der Buschfunk im Ort ist momentan sehr aktiv und das im wahrsten Sinn des Wortes. Denn auf der vorgesehenen Fläche an der Wittinger Straße sind Bäume und Büsche gerodet worden. Für viele ein Anzeichen dafür, dass Baufreiheit geschaffen wird und es bald losgeht mit dem Vorhaben, dort einen Netto-Markendiscount zu etablieren.