Tierschutz in Sachsen-Anhalt

Salzwedel. - Wenn es um den Tierschutz geht, sind viele Menschen sensibel. In jüngerer Zeit haben gleich mehrere Vorfälle im Altmarkkreis für Aufsehen gesorgt. So wurde unter anderem dem Sachgebiet Veterinärwesen der Kreisverwaltung die schlechte Haltung zweier abgemagerter alter Pferde in Klötze gemeldet.