Mehr als 5000 Kilometer reist eine Delegation, um Fachkräfte in die Altmark zu lotsen. Das ist mit kulturellen Herausforderungen verbunden. Doch die Kliniken in Salzwedel und Gardelegen brauchen Personal.

Salzwedel/Gardelegen. - Zu wenig Ärzte, fehlende Pflegekräfte: Die Prognosen waren schon lange düster. Nur sind es keine zu erwartenden Szenarien mehr, sondern längst Realität. Hausärzte überlastet, Facharzttermine kaum zu bekommen, Personalmangel in den Krankenhäusern. Wer Mitarbeiter gewinnen möchte, muss sich etwas einfallen lassen. Bei der Salus Altmark Holding heißt das: Wir holen uns unsere neue Kollegen von weit her. Genau genommen aus Zentralasien – in Usbekistan.