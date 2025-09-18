Kreisverwaltung arbeitet noch mit Papier „Man übergibt einander Leitz-Ordner“ – Endlich weniger Wartezeiten auf dem Amt?

Zu viel Personal, zu lange Bearbeitungszeiten, umständliche Verfahren – nicht nur die Kreisverwaltung im Altmarkkreis Salzwedel steht dafür in der Kritik. Nun bewegt sich etwas.