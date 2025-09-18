Kreisverwaltung arbeitet noch mit Papier „Man übergibt einander Leitz-Ordner“ – Endlich weniger Wartezeiten auf dem Amt?
Zu viel Personal, zu lange Bearbeitungszeiten, umständliche Verfahren – nicht nur die Kreisverwaltung im Altmarkkreis Salzwedel steht dafür in der Kritik. Nun bewegt sich etwas.
Aktualisiert: 18.09.2025, 11:27
Salzwedel. - Beim Kauf von Software, Fahrzeugen, Büroausstattung, Bauleistungen und Infrastruktur will die Verwaltung des Altmarkkreises Salzwedel in Zukunft effizienter arbeiten. Warum das nötig ist und wie es funktionieren soll.