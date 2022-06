Krieg: Wie sich Arendseer ganz gezielt für Ukrainer einsetzen

Die Möglichkeiten Menschen in der Ukraine zu helfen sind vielfältig. Die Region Arendsee setzt dabei auf die parnterschaftliche Beziehungen mit einer polnischen Gemeinde.

Die altmärkischen Spenden wurden vorübergehend im Lager in den Räumen des Rathauses Wydminy verstaut.

Arendsee/Wydminy - Die Unterstützung aus der Altmark stößt auf viel herzliche Dankbarkeit. Dies spürten die Arendseer, die am Spenden für die Betroffenen vom Krieg in der Ukraine in Polen ablieferten, trotz einiger Hektik.