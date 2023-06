Auf frischer Tat ertappte die Polizei eine Einbrecherbande an der Landesgrenze zur Altmark. Auch in Salzwedel klickten Handschellen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist angegriffen.

Festnahme in Salzwedel und Wendland - Einbrecherbande geschnappt

Salzwedel/Bergen-Dumme - Auf frischer Tat ertappt: Im Norden Sachsen-Anhalts und Niedersachsen klickten die Handschellen. Die Polizei hat einer Einbrecherbande geschnappt.

Aufmerksame Nachbarn alarmierten am frühen Morgen des 7. Junis gegen 2.30 Uhr die Polizei, als sie im Kornhaus Bergen an Bergen an der Dumme Taschenlampenlicht und Geräusche wahrnahmen....