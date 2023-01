Neue Masche: Salzwedelerin erkennt betrügerischen Anruf sofort - was sie rät

Salzwedel - Die Unsicherheit älterer Menschen machen sich Kriminelle gern zunutze. So sagt die 88-jährige Irmgard Keibel aus Salzwedel, sie erhalte mehrmals wöchentlich betrügerische Angebote – mal per Brief, mal per Telefon. Auf eine für sie neue Betrugsmasche machte sie nun die Volksstimme aufmerksam.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.