Einbrecher hatten es in der Corona-Pandemie schwieriger, das zeigte sich auch in der westlichen Altmark.

Altmarkkreis l Ist niemand zu Hause, lässt sich eine Wohnung logischerweise leichter ausräumen. Corona machte daher 2020 auch Dieben das Leben schwer.



Betrügern, die unpersönlicher vorgehen, kam die Pandemie dafür gerade recht. Dies zeigte sich bereits in der Sachsen-Anhalt-weiten Kriminalstatistik und bestätigte sich auch im Altmarkkreis Salzwedel, wie aus den Daten hervorgeht, die das Polizeirevier am Mittwoch, den 24. März, präsentierte.



Diesen zufolge gab es im vergangenen Jahr 4697 Ermittlungsverfahren im Altmarkkreis – 69 weniger als im Vorjahr. Der leichten Senkung steht eine deutlich andere Verteilung der einzelnen Straftaten gegenüber. Denn Diebstahl ist als Einzeldelikt zwar immer noch am stärksten vertreten, mit 1161 erfassten Taten ist der Wert aber im Vergleich zu 2019 um 218 gesunken.



Corona und die zugehörigen Lockdowns wurden im Bericht direkt als Faktor benannt, der bei dieser Entwicklung eine Rolle spielte. Nur die zusammengefassten sonstigen Straftaten (zum Beispiel Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt) liegen zahlenmäßig mit 1359 darüber – eine Steigerung um 89.



Dafür arbeiteten auch die Kriminellen vermehrt in einer Art Homeoffice, waren etwa per Mail und Telefon aktiv. Die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte, etwa Betrug, lag bei 825 – 111 mehr Fälle als im Vorjahr. Dabei stieg vor allem der Waren- bzw. Warenkreditbetrug an, also das Vorgehen, Artikel im Internet anzubieten und bezahlen zu lassen, die Ware aber nie zu liefern.



Aufklärung besser als Bundes-Durchschnitt

Auch falsche Gewinnversprechungen nannten die amtierende Revierleiterin Tina Beck und Kriminalrat Jürgen Faustmann bei der Präsentation. Betrugsmaschen mit Corona als Grundlage – andernorts wurde zum Beispiel der Enkeltrick darauf angepasst – seien aber nicht sehr auffällig gewesen.



Die anderen aufgeführten Deliktgruppen gingen ebenfalls überwiegend zurück. Rohheitsdelikte wie Körperverletzung und Nötigung lagen bei 897 (12 weniger als im Vorjahr); Vertöße gegen Nebengesetze wie Umweltverschmutzung und Drogenmissbrauch sanken um 40 auf 403. Eine Ausnahme stellen die Verletzungen gegen sexuelle Selbstbestimmung dar, also zum Beispiel Missbräuche und Vergewaltigungen. Diese lagen 2020 bei 51, ein Ermittlungsverfahren mehr als 2019. Einzige Konstante war die Zahl der Tötungsdelikte, die wie im Vorjahr bei eins lag.



Überdurchschnittlich gut lief dem Bericht zufolge die Aufklärung der Taten, denn während in ganz Sachsen-Anhalt durchschnittlich 54,1 Prozent der Taten als geklärt gelten, weist der Altmarkkreis eine Quote von 60 Prozent für die 4697 Verfahren vor.



Die Anzahl pegelt sich wiederum, wie schon seit 2013, konstant unter der 5000-er Schwelle ein, wozu laut Faustmann mehrere Faktoren beitragen: Etwa eine Polizeireform in den 2010ern, ein Bevölkerungsrückgang in der Region und der Umstand, dass Täter aus dem Verkehr gezogen worden seien.



An Tätern sind im vergangen Jahr 2006 Personen erfasst worden, davon 9,4 Prozent mit nichtdeutscher Herkunft. Männer waren für etwa dreiviertel der Straftaten verantwortlich, unter dem Viertel Täterinnen dominierten Rohheit (125 von 477), Fälschung (109) und sonstige Delikte (155).



Ein Stück deutlicher fällt die Alterseinteilung aus: Von den 2006 Tätern machen Erwachsene knapp vier Fünftel aus. Die restlichen 20 Prozent teilen sich Heranwachsende (6,6 Prozent), Jugendliche (9,3 Prozent) und Kinder (4,4 Prozent).



Zwei weitere Polizeistatistiken sollen im April vorgestellt werden, wie Pressesprecherin Franziska Hotopp informiert. Dabei handelt es sich zum einen um die Unfallstatistik und zum anderen um die Auswertung von Straftaten anhand ihrer politischen Hintergründe.