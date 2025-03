Serie Teil V: Künstliche Intelligenz ist bislang weder in der Salzwedeler Stadt- noch in der Kreisverwaltung nennenswert im Einsatz. Ein Potenzial, das andere Kommunen bereits nutzen.

KI revolutioniert Behörden – doch in Salzwedel bleibt (fast) alles beim Alten

Der Verwaltungsroboter L2B2 wies bis 2024 in der Ludwigsburger Verwaltung Besuchern den Weg. Jetzt ist er bereits ein Exponat im Museum.

Altmarkkreis. - Seit ChatGPT 2022 online freigeschaltet wurde, hat künstliche Intelligenz (KI) in vielen Bereichen des Alltags und der Wirtschaft zu enorm beschleunigten Arbeitsabläufen geführt. Auch in der Verwaltung bietet KI viel Potenzial, Routinetätigkeiten zu optimieren und Zeit zu sparen. Die Kreis- und Stadtverwaltung in Salzwedel zeigen sich jedoch bislang zurückhaltend beim Einsatz der Technologie.