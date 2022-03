Kulinarische Vielfalt aus dem Genusslabor bei Arendsee

Neulingen - Gartenschokolade, Honigsenf, Lavendelgelee, Erdbeer-Chili-Marmelade oder Hanfkaffee - die Gäste in der neuen KostBar auf dem Neulinger Landhof hatten am Sonntag genussvoll die Qual der Wahl. Pünktlich zur Saisoneröffnung weihten Gastgeberin Christa Ringkamp und ihr Team das im ehemaligen Rinderstall entstandene Refugium ein. In der ebenfalls neu geschaffenen Küche, dem so genannten Genusslabor, bereiteten die Helfer hinter den Kulissen Kaffee und Kuchen zu, kreierten deftigen Schinkenplatten.