Ein Tag und drei Konzerte in Salzwedel: Das Ende vom Lied sind teils Events mit wenigen Gästen. Was sagen die Veranstalter?

Salzwedel l „Können die sich denn nicht mal absprechen?“, fragt ein Mann am Telefon der Volksstimme. Gemeint sind die Veranstalter in Salzwedel. Denn es ist auffällig, dass in der Hansestadt nicht selten an einem Tag gleich mehrere Konzerte stattfinden. Da läuft beispielsweise Blues im Hanseat, im Crazy World dröhnt Stoner-Rock aus den Boxen, im Kunsthaus spielen Streicher und im Kulturhaus tanzt das Partyvolk. Für die Stadt eine tolle Sache, mit so viel Kultur zu glänzen. Dafür ist Salzwedel zu Recht weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Andere Städte schauen vermutlich neidvoll auf das kulturelle Angebot der Hansestadt. Aber zerteilen kann sich der Mann am Telefon trotzdem nicht, weshalb nur bleibt, sich zu entscheiden. Doch was sagen die Veranstalter dazu? Ist es vielleicht unumgänglich?

Club Hanseat

„Das Hanseat bietet seit nunmehr 40 Jahren einen laufenden Kulturbetrieb“, sagt Marian Stütz, Chef des Clubs: „In der Regel eine Veranstaltung wöchentlich.“ Dabei handele es sich vorwiegend um Rockmusik in unterschiedlichen Stilen. Die Zielgruppe: Junge Erwachsene, Jugendliche und Junggebliebene. Daher ist der Hansa-Chef der Meinung, dass andere Veranstalter, die nicht so häufig aufspielen lassen, schauen sollten, was und wann im Hanseat gespielt wird. „Das soll in keiner Weise überheblich klingen. Das ist unserem Profil geschuldet.“

Dennoch schaut das Team des Hanseats „bei spezifischen Programmen“, was bei anderen Veranstaltern angeboten wird. „Hin und wieder stimmen wir uns auch ab.“ In erster Linie mit dem Betreiber vom Crazy World und dem Kulturhaus. Außerdem ist sich Stütz sicher, dass die Zielgruppe im Kunst- und Kulturhaus eine andere ist. Zudem seien Überschneidungen aufgrund der Terminkalender der Künstler kaum zu vermeiden.

Bilder Volle Hütte im Hanseat in Salzwedel bei East Blues Experience. Andere Veranstalter haben bei solchen Größen kaum Gäste bei ihren Veranstaltungen....



Kulturhaus

„Die Verwaltung, speziell das Kulturamt, stimmt sich mit den Veranstaltern in Salzwedel ab“, sagt Stadtsprecher Andreas Köhler. Außerdem gebe es von der Werbegemeinschaft die jährliche Terminpostkarte, auf der die städtischen Veranstaltungen, die der Werbegemeinschaft und der Stadtgeister festgehalten sind. „Auch gibt es Absprachen, oft zum Jahresende, über die Jahresveranstaltungen.“ Das passiere zwischen den genannten Akteuren, den Machern der Kultur-Nische und weiteren Veranstaltern. Obendrein gebe es einen gemeinsamen digitalen Kalender von Kunst- und Kulturhaus für den schnellen Austausch. Außerdem lege das Kulturhaus seine Veranstaltungen mindestens ein halbes Jahr im Voraus fest.

„Es wird sich auf jeden Fall darum bemüht, Überschneidungen zu vermeiden“, versichert Andreas Köhler.

Grüne Laterne

„Es wird überhaupt nichts abgesprochen“, sagt indes der Inhaber der Grünen Laterne, Nils Krümmel. Daher hat er sich eine eigene Taktik zurechtgelegt: „Ich mache Veranstaltungen zum Ende des Monats, da ist bei den anderen meist nichts.“ Viele würden eher am Anfang des Monats Veranstaltungen anbieten. Er selbst spreche sich vorwiegend mit Stefan Muchow vom Freizeit- und Eventcenter oder Lutz Winkelmann aus Lutzes Butze ab. Kulturhaus oder das Hanseat seien eine andere Liga. „Das sind die Großen, wir Kleinen springen in die Lücken.“

Freizeit- und Eventcenter

Absprachen unter den Veranstaltern, dass wünscht sich Inhaber Stefan Muchow vom Freizeit und Evencenter schon lange. „Das Problem ist, das hinzubekommen.“ Er selbst sei für alles offen und begrüße einen Austausch. Aber wenn er ein Event schon lange festgelegt habe, sei es schwierig, noch zu reagieren.

Unterm Strich glaubt Stefan Muchow, dass ein regelmäßiger Stammtisch der Veranstalter einmal im Quartal das Problem lösen könnte. „Da kann jeder seine Termine auf den Tisch hauen.“ Und wenn eine Kultiparty stattfindet, mache er ohnehin keine Veranstaltung. „Das lohnt nicht.“

Lutzes Butze

Das sieht Lutz Winkelmann, Chef von Lutzes Butze, auch so: „Die Kultiparty ist ein Staubsauger.“ Dann sei woanders tote Hose. Das sei auch so, wenn das Hanseat Größen wie East Blues Experience auf die Bühne lotse. Grundsätzlich liege es aber an jedem selbst, sich zu informieren und auszutauschen. Lutz Winkelmann schaut daher, was bei den anderen passiert. „Wenn im Hanseat Punk gespielt wird, kann ich leise Töne anbieten.“

Aktion Musik/Local Heroes

„Das ist ein Problem, dass ich schon immer angegangen bin“, sagt Local-Heroes-Gründer Dieter Herker, „ein jährliche Austausch ist wichtig, da wäre ich gern dabei“.

Er weiß genau wie es ist, wenn Aktion Musik eine Veranstaltung organisiert und kaum jemand kommt, weil andernorts noch weitere Konzerte stattfinden. „Da müsste jemand einen Jahresplan erstellen, auf den alle Veranstalter zugreifen können.“

Aber Dieter Herker ist lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass die Terminkalender der Künstler oftmals das Datum bestimmen. Eine Idee: „Vielleicht können wir hin und wieder kooperieren, eine gemeinsame Veranstaltung mit zwei Konzerten.“ Heißt: Dieter Herker würde seine Musiker auch woanders spielen lassen oder andere Künstler in seine Veranstaltungen integrieren.

Kunsthaus

„Generell beachten wir veröffentlichte Termine einschlägiger Veranstaltungsorte in Salzwedel“, sagt Kunststiftungsvorsitzender Dietrich von Gruben. Dabei spiele das Genre eine große Rolle. Die klassischen Konzerte würden nach Möglichkeit so terminiert, dass nicht noch an einem weiteren Ort andere stattfinden. Gleiches gelte für Theater, Lesungen und Austellungseröffnungen. In der Regel plane das Kunsthaus-Team halbjährlich voraus, in Ausnahmefällen kurzfristig. „Am ehesten kommt es zu Überschneidungen, wenn Veranstaltungen anderer Häuser nicht rechtzeitig veröffentlicht oder kurzfristig terminiert werden“, oder wenn parallel gebucht werde. Unterm Strich würden sich Überschneidungen nicht vermeiden lassen, auch und gerade weil Salzwedel so ein vielfältiges kulturelles Angebot habe. „Dennoch wäre es schön, wenn sich alle Beteiligten Mühe geben, zu recherchieren, ob an einem Termin Veranstaltungen des gleichen Genres stattfinden.

Crazy World

„Ich gucke, was im Hanseat los ist“, sagt Crazy-World-Inhaber Uwe Schwieger, auch in Richtung Aktion Musik. Doch manches mal sei schon gebucht worden und keine Umkehr möglich. „Wenn ich Bands vor vier Monaten gebucht habe, kann ich nicht mehr zurück. „Ich fände es toll, wenn mir auch wer Bescheid gibt, wenn irgendwo Konzerte sind.“ Außer das Kunsthaus, das tangiere sein Programm nicht, sagt er.