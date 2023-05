Handwerk, Musik, Workshops und vieles mehr: Die Kulturelle Landpartie im Wendland zieht Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet in die Region. Für die Altmärker ein Heimspiel, lässt sich der Nachbarlandkreis doch einfach mit dem Rad erkunden.

Kulturfestival in Landkreis Lüchow-Danneberg

Wendland - Es duftet nach leckerem Essen. Handgemachte Musik bahnt sich ihren Weg in die Ohren. Menschen flanieren in alten Dörfern, schauen sich Kunst an und kommen ins Gespräch. Die Kulturelle Landpartie (KLP) ist seit jeher das Highlight im Kalender des Landkreises Lüchow-Danneberg. Eine ganze Region wird zum Kulturmekka.