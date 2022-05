Land kürzt Schulsozialarbeit für Altmarkkreis Salzwedel

Schlechte Nachrichten für die Schulsozialarbeit im Altmarkkreis Salzwedel - das Land kürzt: Aber 27 Schulen haben Bedarf angemeldet. Die Verwaltung hat nun eine Prioritätenliste erstellt. Es gibt harsche Kritik am Land von der Kreis-Politik.

Salzwedel - Mehr Schulabbrecher, mehr Schüler, die dem Unterricht fernbleiben, sinkendes Leistungsniveau, gestiegene Aggressivität: Was die Mitarbeiterinnen der Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“ am Mittwochabend (2. Februar) im Jugendhilfeausschuss von der aktuellen Situation an den Schulen im Altmarkkreis berichteten, klingt dramatisch.