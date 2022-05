Landratskandidaten für den Altmarkkreis Salzwedel im Kreuzfeuer

Die Landratskandidaten für den Altmarkkreis Ingolf Arndt (parteilos), Hans Bülow (Freie Liste), Steve Kanitz (SPD) und Andreas Kluge (CDU) stellten sich am 21. Februar in Salzwedel im Rahmen eines Forums den mitunter unangenehmen Fragen der Besucher.

Die Landratskandidaten für den Altmarkkreis Salzwedel Ingolf Arndt aus Gardelegen (von links), Hans Bülow aus Fleetmark, Steve Kanitz aus Kalbe und Andreas Kluge aus Jübar beantworten vom Podium aus die Fragen der Besucher in Salzwedel.

Salzwedel - Viele Plätze blieben unbesetzt. Möglicherweise lag das an der frühen Tageszeit. Nur gut 120 Besucher teilten sich am Montag in der Sporthalle der Salzwedeler Berufsschule reichlich Platz im Zuschauerbereich. Aber die hatten durchaus spannende Fragen mitgebracht, um den vier Herren im Podium mal auf den sprichwörtlichen Zahn zu fühlen.