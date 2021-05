Landtagskandidat Marco Heide (Linke): Kickern für den Gemeinsinn

Salzwedel - Angeleitet von dem Landtagskandidaten der Linken, Marco Heide, trainieren in der Arbeitsgemeinschaft (AG) der Lessing-Ganztagsschule Salzwedel zweimal wöchentlich Mädchen und Jungen der 5. bis 8. Klassen ihr Geschick im Tischfußball. Montags und donnerstags wird gekickert.

Kinder für Vereinssport begeistern

„Im Vordergrund stehen dabei das gesellige Miteinander, das Gemeinschaftserlebnis“, sagt Marco Heide. „Die Schüler haben Spaß dabei, trainieren ihre Reaktionsschnelligkeit und beschäftigen sich währenddessen mal nicht mit dem Handy“, so der 32-Jährige, der selbst Vater einer kleinen Tochter ist. Der eine oder andere findet später seinen Weg in den Vereinssport, beispielsweise bei den von Marco Heide mit initiierten Kickerfreunden Salzwedel. „Mir ist es wichtig, dass sich Kinder auch in Vereinen engagieren. Dort lernen sie, Dinge gemeinsam mit anderen voranzutreiben und Verantwortung sowohl für sich als auch für andere zu übernehmen“, sagt er. „Die frühe Förderung dieser Fähigkeiten ist wichtig für die Zukunft unseres Gemeinwesens“, ist der Nachwuchspolitiker überzeugt.

Besseres Verständnis für Lehrer entwickelt

Seit drei Jahren betreut Marco Heide diese AG. In dieser Zeit habe er am eigenen Leib erfahren, wie anstrengend die Arbeit mit den Schülern sein kann. „Ich habe großen Respekt dafür entwickelt, was Lehrer täglich leisten“, sagt er. Generell hält er es für wichtig, externe Dozenten an die Schulen zu holen. Sollte er gewählt werden, will er sich im Landtag Sachsen-Anhalt dafür stark machen, allen Schulen dafür Budgets zu verschaffen. „Ich finde, das sollten alle Schulen haben, auch staatliche Schulen ohne Ganztagsbetrieb“, meint der Kandidat. Denn der Übergang von der Schule ins Berufsleben gelinge besser, wenn die Schüler vorher schon mit Praktikern aus verschiedenen Berufen in Kontakt gewesen wären. Auch um Vereinsnachwuchs zu gewinnen, sei die Betreuung von Schul-AGs perfekt. „Das kann ich nur wärmstens empfehlen“, unterstreicht Heide.