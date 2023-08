Salzwedel (vs) - Für 36 Jungfacharbeiter war es ein ganz besonderer Tag. Im Freizeit- und Eventcenter Salzwedel erhielten sie am Freitagnachmittag ihre Berufsabschlusszeugnisse für den Beruf Landwirt. Zum 7. Mal haben die Berufsverbände eine feierliche Zeugnisübergabe und die anschließende Freisprechung organisiert. Insgesamt haben 66 Jung-Landwirte ihre Ausbildung an der Berufsbildenden Schule und den jeweiligen Betrieben erfolgreich abgeschlossen. Viele von ihnen haben bereits ihren Job begonnen und konnten deshalb nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Acht Absolventen haben neben der Berufsausbildung die Fachhochschulreife erfolgreich abgelegt. Ihnen steht es nun offen, sich mit einem Studium an einer Hochschule in verschiedenen Richtungen weiterzuqualifizieren.

Einen Abschluss bekommt man nicht geschenkt. Albrecht von Bodenhausen

„Einen Abschluss bekommt man nicht geschenkt“, betonte der Vorsitzende des Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbandes Albrecht von Bodenhausen in seiner Festrede. „Was auch immer Sie noch vorhaben, die Grundbausteine haben Sie gelegt“, gab er den jungen Menschen mit auf den Weg.

Gert Zender, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, überreichte die Zeugnisse und nahm sich viel Zeit für persönliche Worte.Die fünf Besten mit dem Prädikat „sehr gut“ im Abschlussjahrgang 2023 wurden besonders geehrt.

Viele Angehörige, Vertreter der Ausbildungsbetriebe und mit der Ausbildung verbundene Personen verfolgten die feierliche Zeugnisübergabe. Musikalisch begleitet wurde sie von einem Gitarrenensemble der Kreismusikschule.