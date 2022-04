Landwirtschaft in der Altmark besonders vom Klimawandel betroffen

Salzwedel - Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt es deutlich: Sachsen-Anhalt und große Teile der Altmark bleiben beim Trockenstress Schwerpunkt in Deutschland. Für den Gesamtboden in 1,8 Metern Tiefe wird nach wie vor eine außergewöhnliche Dürre für weite Teile der Region angegeben. Ein Fakt, der Öko-Landwirt Carsten Niemann aus Ritzleben große Sorgen bereitet. Denn wenn von Anpassungsstrategien die Rede sei, müsse berücksichtigt werden, dass in jahrhundertelanger Arbeit die Kultur des Ackerbaus für Deutschland entwickelt wurde. Angepasst an die jeweiligen klimatischen Bedingungen der einzelnen Gebiete. Das könne nicht innerhalb weniger Jahre umgemodelt werden.