Lärm: Was in Salzwedel gilt, wenn es zu laut ist?

Salzwedel - Der eine will schlafen, der andere Party machen. Der Nachbar trimmt in der Mittagsstunde den Rasen, wenn der Nachtschichtler ruhen will. Lärm führt oft zu Konflikten und kann sogar gesundheitsschädigend sein. Aber was gilt eigentlich und drohen Dauerstörern auch Strafen? Antworten gibt es aus der Stadtverwaltung.