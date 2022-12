Tipps von Experten: Diese Last-Minute-Geschenke sind der Renner

Ein Blick auf den Kalender: Tatsächlich, Weihnachten ist ran. Wie so häufig wird mancher aus heiterem Himmel von den Festtagen eingeholt. Doch was nun? Kein Geschenk für Oma, das Kind und die Frau? Händler haben wertvolle Tipps, damit die Bescherung nicht peinlich wird.

Bei Schmuck für sie kann er schnell ins Fettnäpfchen treten. Sabine Leuschner von der gleichnamigen Goldschmiede in Salzwedel weiß, was gerade im Trend ist.

Salzwedel - Weihnachtsmusik kommt aus dem Radio, die Familie sitzt am Christbaum. Geschenke werden ausgepackt. Dann ist Mutti dran. Ein großes Paket, mit dicker Schleife verpackt. Was mag wohl drin sein? Doch dann die Enttäuschung: ein Staubsauger. Selbst das zweite Geschenk, ein Schnellkochtopf, lässt nicht die erhoffte Freude aufkommen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Sohn nicht über einen Kalender von David Hasselhoff freut und die Schwiegermutter beim Anblick des Diätbuches kurz vor einem Tobsuchtsanfall steht. Für jene, die noch ein Geschenk für ihre Lieben brauchen und nicht wissen, was sie spontan besorgen sollen, haben ein paar Experten hilfreiche Tipps.