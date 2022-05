Fit ins neue Jahr: Die schönsten Laufstrecken in der Altmark

Eine entspannte Joggingrunde im Sonnenaufgang. In der Altmark bieten sich viele Wege für den täglichen Fitness-Ausflug an.

Salzwedel/Stendal - Na? Haben Sie zum Jahresanfang auch das eine oder andere Kilo zu viel auf den Hüften? Dann los. Ab nach draußen und eine kurze Laufrunde drehen. Und dass natürlich regelmäßig. Schließlich sollen die Pfunde sobald als möglich wieder purzeln. Doch wie gehe ich die Laufkarriere richtig an? Und wie halte ich die Motivation so hoch, dass aus einer Runde schnell mehrere werden? Dazu hat die Volksstimme einige Experten von Laufgruppen aus der Altmark befragt. Und obendrauf gibt es noch eine Auswahl der schönsten Laufstrecken für Einsteiger und Fortgeschrittene in der Altmark. Auf geht’s!