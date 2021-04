Lehrer aus Litauen unterrichtet in Arendsee Mathematik

Arendsee

Paulius Kurlavicius bringt den Kindern und Jugendlichen der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Theodor Fontane Arendsee Mathematik bei. Er ist, was die Sprache angeht, selbst ein Lernender. Aus Litauen kommend musste der junge Mann Geduld aufbringen, um schließlich unterrichten zu dürfen. An Erfahrung mangelt es ihm nicht. In seiner Heimat hat er an einem Gymnasium sowie an einer Privatschule unterrichtet.

Im Volksstimme-Gespräch schilderte der Pädagoge ganz offen, was ihn dazu bewogen hat, die gewohnte Umgebung zu verlassen. „Meine Frau und ich haben überlegt, in welchem Land unsere beiden Kinder die besten Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln“, erzählt der Lehrer. Zunächst war Groß Britannien Favorit – er und seine Frau sprechen Englisch. Doch die kulturellen Unterschiede waren zu groß. Die Familie entschied sich schließlich für Deutschland. Dort galt und gilt es aber, die Sprachbarriere zu überwinden.

Eine neue Perspektive in der Altmark

Eine Perspektive wurde in Salzwedel gefunden. Die Frau von Paulius Kurlavicius konnte dort als Hausärztin Fuß fassen. Der Bedarf an Lehrern ist der Region mindestens genauso groß. „Ich hatte allerdings zunächst Bedenken wegen der Sprache“, gibt der Pädagoge zu. Denn schließlich muss er den Schülern alles ganz genau erklären und Fragen nicht nur beantworten sondern natürlich auch verstehen können. Und so setzte sich der Lehrer selbst auf die Schulbank und paukte bei der Kreisvolkshochschule unermüdlich Deutsch. Viel ehrenamtliche Unterstützung bekam die Familie auch von Marlies Sommer. Sie half unter anderem bei den unverzichtbaren Behördengängen.

Paulius Kurlavicius hatte den Wunsch, schnell wieder als Lehrer zu arbeiten, denn er hat den Beruf gewählt, weil es ihm Freude bereitet, dem Nachwuchs elementare Dinge beizubringen. Während seine Frau als Ärztin nach kurzer Zeit wieder voll ihre Tätigkeit aufnahm, dauerte es bei dem Pädagogen etwas länger – die Familie kam im Juli 2019 nach Deutschland. Auch weil die Unterstützung, wie sie die Kassenärztliche Vereinigung gibt, in dieser Form bei Lehrern nicht üblich ist.

Hilfe von erfahrenen Pädagogen

Von erfahrenen Pädagogen der Region bekam er aber Zuspruch und Chancen. So absolvierte Paulius Kurlavicius in der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Lessing ein Praktikum. Direktorin Heike Hermann half dabei. Doch er merkte schnell, die Bildungsstätte ist ihm zu groß. Der Wunsch nach mehr familiärer Atmosphäre führte ihn schließlich in die Seestadt. Und dieser Weg begann mit einer E-Mail. Darin stellte sich der junge Lehrer einfach mal bei Thomas Schlicke vor. Und der Arendseer Direktor sah sofort die Möglichkeit, den Lehrermangel etwas abzuschwächen. Auch er bot Unterstützung an und nach einem längeren Prozess, der einiges an Geduld abverlangte, gab es das Okay des Landesschulamtes. Paulius Kurlavicius unterrichtet seit Februar sechste, siebte und achte Klassen in Mathematik.

„Ich wurde gut aufgenommen und mir wurde die Angst vor der Sprachbarriere weggenommen“, fühlt er sich sichtbar wohl. Die Pädagogen der Schule geben ihm Hilfestellung und so wird der Arendseer Unterrichtsalltag für ihn immer normaler.

Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könnte, irgendwann Klassenlehrer zu sein, antwortete der 36-Jährige mit einem Schmunzeln: „Ja. Dann ist der Kontakt mit den Schülern und Eltern noch intensiver.“ Er verfügt auch über Astronomie-Wissen. Dies passt , denn in der Fontane-Bildungsstätte wird dieses Fach derzeit wegen Lehrermangel nicht angeboten. Aber eventuell lässt sich diese Lücke wieder schließen.

Mountainbike-Strecke wird erneuert

Und das Hobby Mountainbike kann der Pädagoge auch mit einfließen lassen. Und zwar als Nachmittags-Kurs.

Davon profitiert übrigens die gesamte Kommune. Denn im Zuge des Kurses soll die alte Mountainbike-Strecke auf der kommunalen Fläche neben dem Tennisplatz wieder auf Vordermann gebracht werden. Und zwar im Rahmen eines Projektes kurz vor den Sommferien. Grünes Licht von der Stadtverwaltung gibt es bereits. Diese Anlage ist dann wieder jederzeit, natürlich für alle Interessierten, nutzbar.

Direktor Thomas Schlicke ist jedenfalls zufrieden mit der Arbeit des derzeit jüngsten Lehrers an der Fontane-Schule. Er würde jederzeit wieder unterstützen, wenn sich Pädagogen melden. „Ich helfe auch bei der Wohnungssuche“, so der Arendseer.