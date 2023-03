Der Lehrermangel hat dramatische Ausmaße angenommen. Vor allem in ländlichen Gebieten gibt es viel zu wenige Bewerber. Anders an der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel, dort hat die Schulleiterin gleich sechs neue Kollegen verpflichten können.

Salzwedel - Was an anderen Schulen in der Altmark als unlösbare Aufgabe erscheint, ist Lessing-Schulleiterin Heike Herrmann in Salzwedel gelungen. Von acht im Februar ausgeschriebenen Stellen können noch im April sechs besetzt werden. Wie hat sie das geschafft?