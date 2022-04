Lehrermangel: Wie Arendseer Schule einen Weg aus der Misere sucht

Schuldirektor Thomas Schlicke (rechts) mit Lehrer Paulius Kurlavicius, der früher in Litauen unterrichtete.

Arendsee (hz) - In der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Theodor Fontane gibt es – wie wohl so gut in allen Bildungsstätten der Region – akuten Lehrermangel. Die Unterrichtsabdeckung liegt nur bei 80 Prozent. Direktor Thomas Schlicke ist bekannt dafür, auch ungewöhnliche Wege zu gehen.