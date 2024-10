Zur traditionellen Lichternacht lädt die Salzwedeler Werbegemeinschaft am 1. November ein. Erstmals gibt es dabei in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung das Lichtblütenfestival.

Salzwedel. - Gleich zwei Veranstaltungen lassen Salzwedel am Abend des 1. November in einem besonderen Licht erstrahlen. Auf Initiative der Werbegemeinschaft laden die Geschäfte ab 18 Uhr zum abendlichen Einkaufsbummel ein. Wie in den Vorjahren geht die reguläre Öffnungszeit nahtlos in die Lichternacht über.