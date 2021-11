Live-Musik: Programm für Salzwedeler Kneipennacht steht fest

Salzwedel - Das kann sich hören lassen. Mit einem breiten musikalischen Portfolio laden Wirte, Vereine und Veranstalter zur Salzwedeler Kneipennacht in die Hansestadt. Die Gäste dürfen sich in jedem Fall auf einen besonderen Abend mit Live-Musik freuen. Denn am 5. März heißt es: Einmal Eintritt, zehn Konzerte.

Zum nunmehr 5. Kneiperstammtisch im Club Hanseat sind sie alle gekommen. Die Vertreter aus Kultur, Gastronomie und Vereinsleben haben nun ihr Programm bekanntgeben. Und so werden die Besucher am 5. März die Qual der Wahl haben. Über Blues, Country, Jazz, Rockabilly, Punk oder auch Schlager wird an dem Abend so ziemlich alles geboten, was die musikalische Vielfalt hergibt. Von 20 bis 1 Uhr in der Nacht können die Gäste zwischen den Veranstaltungsorten pendeln.

PVGS-Bus pendelt zwischen den Lokalitäten

Und gut zu Fuß muss an dem Abend niemand sein. Denn im halbstündigen Takt wird ein Linienbus der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel, kurz PVGS, das Partyvolk zu den jeweiligen Lokalen bringen. Das Ganze von 20 bis 2 Uhr.

Denn auch wenn die Live-Musik 1 Uhr endet, ist die Kneipennacht noch nicht vorbei. Fortan kommt die Musik von der Platte oder aus dem Computer. Im Bürgermeisterhof soll die Party beispielsweise nach der Band „The 3 Kings“ mit Elektro-Swing weitergehen.

Juliane Schwonker vom Crazy World hat das Plakat entworfen. Grafik: Juliane Schwonker

Als Unterstützer konnten die Veranstalter unter anderem die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel gewinnen, die den Bus für die Kneipennacht finanziert. Auch die Volksstimme ist in Sachen Werbung und Vermarktung als Partner dabei. So können die Tickets im Vorverkauf für 15 Euro ab den 1. Dezember in allen Servicecentern der Volksstimme oder im Internet bei Biber-Ticket gekauft werden. Obendrein bei allen teilnehmenden Veranstaltern. An der Abendkasse sind es fünf Euro mehr. „Das ist doch ein tolles Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk“, befindet Lutz Winkelmann von Lutzes Butze. Er hat an dem Abend mit „The Ants“ Rockabilly im Angebot.

Bändchen berechtigt zum Eintritt und zur Mitfahrt

Wer eine Karte kauft, wird schlussendlich ein Bändchen bekommen, welches den Eintritt zu allen Veranstaltungsorten und die Mitfahrt im Bus ermöglicht In Zukunft werden noch Plakate mit den Bands in der Region angebracht, verrät Nils Krümmel. Auch Flyer sollen in Umlauf gebracht werden. Dort sind dann alle Lokalitäten und Musiker abgebildet. Das Design dafür hat Juliane Schwonke vom Crazy World entworfen.

Weitere Informationen zu den Bands werden bis zum Veranstaltungstag unregelmäßig in der Volksstimme und im Generalanzeiger abgedruckt. Außerdem wird Amadeus-Chef Radovan Smiljanic eine Facebook-Veranstaltung erstellen, wo alle wichtigen Informationen eingespielt werden.