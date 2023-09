Local-heroes-Nachwuchssängerin „glu“ aus Sachsen beim Auftritt in Schloss Hundisburg in diesem Jahr: Junge Musiker aus allen zwölf Bundesländern nahmen am Local-heroes- Bundesfinale auf Schloss Hundisburg bei Haldensleben teil und wurden dabei gefilmt. Das Ergebnis wird am 9. Dezember online gesendet.

Foto: Veranstalter