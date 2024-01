Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zu teuer, zu wenige Ärzte, zu lange Wartezeiten in den Praxen und auf Termine ... Und die Krankenkassen haben schon wieder die Beiträge erhöht, und was die alles nicht übernehmen wollen, und dann die hohen Zuzahlungen für Medikamente ... Die Liste ließe sich fortsetzen. Unser Gesundheitssystem kommt bei vielen Zeitgenossen nicht so gut weg. Es ist ein Besuch in einer Logopädie-Praxis, der mich vor einigen Tagen nachdenklich machte. Genauer ein Satz des Chefs.