Über 1,7 Millionen Euro! Gewinner aus Salzwedel in der Altmark räumt beim Bingo ab

Ein Lotto-Gewinner hat in Salzwedel in der Altmark in Sachsen-Anhalt einen Gewinn von über 1,7 Millionen Euro beim Bingo abgeräumt. Symbolbild:

Salzwedel/Magdeburg (vs) - Ein Lottospieler aus Sachsen-Anhalt hat einen Gewinn von über 1,7 Millionen Euro abgeräumt. Dies teilt Lotto mit.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalter gaben 2022 Rekordsumme für Lotto aus

Demnach geht der erste Millionengewinn des Jahres 2023 in Sachsen-Anhalt in den Altmarkkreis Salzwedel. Dort wurde am Sonntagabend der Jackpot bei der Umweltlotterie Bingo, geknackt. Damit hat der Gewinner als einziger Bingo-Spieler in allen sieben teilnehmenden Bundesländern offenbar einen besonders hohen Gewinn erzielt: insgesamt 1.732.189,40 Euro - bei einem Spieleinsatz von 3 Euro plus 60 Cent Bearbeitungsgebühr.

Lesen Sie auch: Lotto-Gewinn in Sachsen-Anhalt verfallen - Gewinner holt Million drei Jahre lang nicht ab

Damit ist der Jackpot-Knacker der 119. Lotto-Millionär der siebte Lotto-Millionär im Altmarkkreis Salzwedel. Erst vor zwei Monaten hat die Umweltlotterie im Landkreis Stendal eine Frau zur Millionärin gemacht. Sie gewann im November beim Bingo 1.014.518,50 Euro.