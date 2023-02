Protest gegen Luke Mockridge in Salzwedel

Salzwedel - Der Comedian Luke Mockdridge lieferte im Vorfeld seiner Trippy-Show, die ab April in 33 Städten aufgeführt wird, mit seinen beiden Auftritten am Sonnabend und am Sonntag im Kulturhaus einen Vorgeschmack auf das spätere vollendete Produkt. Während drinnen gelacht wurde, ging es draußen um Vorwürfe gegen den Comedian, er habe Frauen sexuell belästigt.