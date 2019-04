Wissenswertes

Der Märchenpark befindet sich in Salzwedel, An der Warthe 5.

Am Ostersonntag, 21. April, und Ostermontag, 22. April, kann von 14 bis 17 Uhr im Märchenpark gebastelt werden. Zudem werden Ostereier und Süßes im Osterhasendorf versteckt sein. Am Montag wird in diesen drei Stunden auch die Kaninhop-Gruppe aus Salzwedel zu Gast sein. Die Tiere werden ihre Sportlichkeit vorführen.