Salzwedel/VS. - Viele waren es nicht, die sich kürzlich in den frühen Abendstunden im Zentrum von Salzwedel versammelten. Laut aber waren sie trotzdem, transportierten ihre Haltung in den dunklen Himmel.

25 Menschen hätten sich an der Aktion in Salzwedel beteiligt, berichtet eine Teilnehmerin. Mit einer Diashow und Redebeiträgen habe man sich am Donnerstag für die Abschaffung der Ausländerbehörde und gegen Rassismus eingesetzt, heißt es weiter in einer Mitteilung. Die Veranstaltung gehörte zu einem Aktionstag, an dem sich Teilnehmer in 14 Städten der Bundesrepublik beteiligt hätten.

Aktionen auch in anderen Städten

Nach Medienberichten hatten weitere Aktionen in Magdeburg, München, Leipzig, Köln, Osnabrück und Göttingen stattgefunden. Und wie das Eichsfelder Tagblatt berichtet, hätten Aktivisten in Göttingen gar die Ausländerbehörde besetzt.

Dazu kam es im Norden Sachsen-Anhalts nicht. Die Teilnehmer blickten nebst einem Transparent auf einen Bildschirm, lauschten den Worten des Rednern, um am Ende unter antifaschistischen Kampfrufen von dannen zu ziehen.