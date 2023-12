Salzwedel. - Gewerbsmäßiger Betrug lautete am Dienstag im Salzwedeler Amtsgericht der Vorwurf gegen einen Mann, der einige Zeit in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf gelebt hat. Dass er in Handschellen vorgeführt wurde und den Gerichtssaal gefesselt wieder verließ, hatte vordergründig nicht mit den Vergehen zu tun, die ihm zur Last gelegt werden. Der 29-Jährige, der derzeit in einem Obdachlosenheim bei Ravensburg wohnt, hatte sich erfolgreich der Justiz entzogen, indem er ständig seine Wohnsitze wechselte. Schließlich wurde Haftbefehl erlassen, der Beschuldigte festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Deshalb konnte die Anklage der Staatsanwaltschaft Stendal nun verhandelt werden, die ihm vorwirft, zwei Smartphones, Silbermünzen und eine Grafikkarte über eBay verkauft zu haben, ohne dass er die Gegenstände besaß und diese den Käufern überlassen wollte. Die Interessenten hatten alle zeitnah den jeweils geforderten Kaufpreis überwiesen. Insgesamt geht es um 1.165 Euro. Die Taten haben sich bereits im ersten Halbjahr 2022 zugetragen.

Der Angeklagte gab unumwunden zu, betrogen zu haben. Als Gründe gab an, spielsüchtig zu sein. Außerdem leide er unter Panikattacken und Angstzuständen, weshalb er schon einmal eine Therapie erhalten habe.

In die Altmark sei er wegen seiner Familie gezogen, die hier ihre Wurzeln habe. Vater und Schwester hätten ihn zunächst aufgenommen, ehe er sich eine eigene Wohnung gesucht habe. Allerdings hätten sich inzwischen alle von ihm angewandt, Verwandte und Freunde. Es falle ihm wegen seiner Angststörung nicht leicht, auf andere Menschen zuzugehen. Deshalb habe er auch keinen Kontakt zu Behörden und Gerichten gesucht. In seiner neuen Heimat habe er sich um einen Therapieplatz bemüht, sei aber gescheitert.

Seine Einlassungen seien Ausreden, schätzte die Staatsanwältin ein. „Sie machen gar nichts, Sie haben keinen Job, keine Therapie und keine richtige Unterkunft“, warf sie dem 29-Jährigen vor, der nach eigenen Angaben keinen Schulabschluss hat und eine „Grundausbildung zum Maurer“ absolvierte. Mit den unterschiedlichen Aufenthaltsorten sei es ihm gelungen, sich der Justiz zu entziehen. Auch sei er Wiederholungstäter. Sie forderte ein Jahr und sechs Monate Haft ohne Bewährung.

Neun Einträge stehen im Strafregister des Mannes, unter anderem eine aktuelle Bewährungsstrafe wegen verschiedener Betrügereien, die ein Gericht in Sondershausen gegen ihn verhängte. Salzwedels Amtsrichter Klaus Hüttermann folgte in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen neuen Haftbefehl, weil Fluchtgefahr bestehe. Der 29-Jährige werde unter anderem von den Staatsanwaltschaften Augsburg und Oldenburg gesucht, vermutlich wegen Betrugsdelikten im Internet.

Auch der Richter wertete die Aussagen des Mannes als nicht glaubwürdig, zudem liege ein Bewährungsversagen vor. Der Angeklagte muss drei Betrogenen, die dies beantragt hatten, Schadensersatz zahlen.