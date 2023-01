Massenhaft tote Fische in Stapelteichen bei Salzwedel

In den Stapelteichen, einem Naherholungsgebiet zwischen Salzwedel und dem Ortseil Hoyersburg, sind massenhaft Fische verendet.

In den Stapelteichen liegen im Uferbereich tausenden tote Fische, die vermutlich aufgrund von Sauerstoffmangel verendet sind.

Salzwedel/Hoyersburg - Der Anblick ist erschreckend: Massen an toten Fischen sind an die Uferbereiche der Stapelteiche zwischen Salzwedel und Hoyersburg geschwemmt worden. Sie haben sich im Schilf verfangen. Es stinkt modrig. Spaziergänger sind beunruhigt über den Zustand des Biotops. So auch Dietmar Lier. Er hat festgestellt, dass die Wasserqualität im vergangenen Jahr stetig schlechter geworden ist. „Das Wasser riecht sehr unangenehm nach Fäulnis. Der Teich stirbt“, schätzt er ein. Selbst die Wasservögel hätten sich zurückgezogen.