Mehr Aufmerksamkeit für die Arendseer Kindertagesstätten wird eingefordert

In dem Binder Flachbau befindet sich neben der Kindertagesstätte auch das Dorfgemeinschaftshaus.

Arendsee - Die Einwohnerfragestunde im Sozialausschuss ist auf 30 Minuten beschränkt. Und der Zeitrahmen wurde am in der Aula der Arendseer Grundschule vollständig ausgereizt – dies beweist den aktuellen Redebedarf innerhalb der Einheitsgemeinde. Und zwar insbesondere, was die Kindertagesstätten angeht.